Праздник разговения Ураза Байрам отмечают мусульмане 20 марта

После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения Ураза Байрам (Ид аль-Фитр, Рамадан Байрам). Он отмечается в первый день месяца Шавваль (Шаууаль). 

Для каждого верующего праздник — это причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина — это, в первую очередь, прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся.

Традиция празднования дня разговения ведет свое начало с 624 года — со времен пророка Мухаммеда, который, по легенде, и установил Ураза Байрам. Праздник распространялся вместе с мусульманской религией еще со времен Арабского халифата. На арабском языке название праздника звучит как «Ид-аль-Фитр», что в переводе на русский означает «праздник прекращения поста».

В Ураза Байрам мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, поститься же в этот благословенный день и заниматься тяжелым физическим трудом нельзя. Также нельзя ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

Празднование Ураза Байрама, как правило, начинается затемно, поскольку, согласно преданию, Мухаммед говорил, что эту ночь лучше провести за молитвами. И хоть сегодня это не обязательное требование, но верующие соблюдают его.

Утром этого дня мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу.

Праздник также отмечен крайне важным предписанием религии: в этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям обязательное пожертвование, называющееся закят аль-фитр, пишет calend.ru.

Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.

Ураза Байрам в большинстве мусульманских стран является праздничным выходных днем. В России такое решение принимается на уровне некоторых регионов, где традиционно исповедуют Ислам.

