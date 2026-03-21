Страшное огненное ДТП произошло на трассе в Ростовской области из-за возгорания бензовоза

В Ростовской области бензовоз загорелся в массовом дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на 33 километре автодороги «Ростов-Таганрог». По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в результате ДТП есть пострадавшие. По информации Telegram-канала «112» погибло три человека погибли, двое – пострадали.