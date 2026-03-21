 
В России и мире

Россиянин в суде потребовал у бывшей жены половину платы за пластику груди

Житель Подмосковья попытался разделить с бывшей супругой стоимость пластической операции по увеличению груди, посчитав ее совместно нажитым имуществом, однако суд отказал в удовлетворении этого требования, сообщила семейный юрист Яна Киреева.

«Мужчина настаивал на том, что операция оплачивалась из общего бюджета, поэтому он имеет право на возврат половины стоимости — около 65 тысяч рублей. Также он просил передать бывшей жене общие кредиты», — сообщила юрист.

По словам Яны Киреевой, супруги прожили в браке почти 12 лет, а развелись два года назад. В суде мужчина потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль, поделить денежные средства, а отдельным пунктом указал компенсацию за пластическую операцию, сделанную в начале брака.

Суд отказал в удовлетворении этого требования, пишет РИА Новости. В решении было указано, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не могут рассматриваться как совместно нажитое имущество и не подлежат разделу.

