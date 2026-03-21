Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннюю повестку и актуальные международные темы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее взаимодействие, сообщило Белорусское телеграфное агентство агентство «Белта».

«В центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов», — говорится в публикации со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Затрагивались и актуальные международные темы. Акцент также был сделан на необходимости как можно скорее реализовать договоренности, достигнутые на заседании Высшего Госсовета в конце февраля.

Как отметил Владимир Путин, Москва и Минск тесно взаимодействуют во внешней политике и обороне. Основы заложены в договоре о гарантиях безопасности, пишет РИА Новости. Помимо этого, обе страны сообща противостоят санкциям.

Александр Лукашенко, в свою очередь, рассказал о начале выполнения положений договора о гарантиях безопасности: так, в декабре на боевое дежурство в Белоруссии заступила новейшая российская система «Орешник».

