Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции Организации Объединённых Наций по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком.

Этот день - возможность напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.

Основные цели проведения Всемирного дня водных ресурсов:

- Способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения населения питьевой водой;

- Информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом;

- Привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства, международные агентства, неправительственные организации и частный сектор.