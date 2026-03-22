В России началась регистрация вакцины от пневмококка

Вакцина от пневмококка будет зарегистрирована в России 2026 году, стартовали ее клинические исследования с участием детей, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В 2026 году ожидается регистрация 16-валентной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций "Пневмикс 16", производство которой полностью локализовано на территории Российской Федерации. Параллельно сейчас проводится клиническое исследование третьей фазы с участием детей от 2 до 17 лет, поскольку по правилам сначала все исследования должны быть проведены у взрослых - от 18 лет и старше», - рассказала РИА Новости Скворцова.