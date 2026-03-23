Аналитики назвали города с наибольшим числом нераспроданного жилья

Данные последних лет показывают снижение уровня распроданности жилья в проектах, вводимых в эксплуатацию в тот же год. По расчетам аналитиков на основе информации Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), если в феврале 2021 года в таких домах было реализовано около 70% площадей, то в 2022-м показатель снизился до 66%, в 2025-м —до 52%, а к февралю 2026 года составил 51%. Речь идет о квартирах, уже выведенных в продажу.

Параллельно снижалась и общая распроданность на рынке: с 47% в феврале 2021 года до 42% в 2022 м и 34% в 2024 м. В 2025–2026 годах показатель закрепился на уровне 32%, отметила руководитель центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская.

В феврале 2026 года на первичном рынке было реализовано 32% общей площади, тогда как 68% оставались непроданными. При этом 24% лотов еще даже не были открыты для продаж, пишут «Известия».

Наиболее низкие показатели фиксируются в активно застраиваемых регионах и городах-миллионниках. В Краснодарском и Красноярском краях не реализовано около 80% жилья, в Башкортостане — 78%, в Воронежской области, Пермском крае и Ленинградской области — по 76%.
 

