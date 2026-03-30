Дефицит осадков ожидается в СЗФО с апреля по сентябрь

На большей части территории России с апреля по сентябрь ожидается температурный режим около и выше среднемноголетних значений; дефицит осадков в отдельные месяцы ожидается на юге европейской части России, Сибири, на севере Северо-Западного и Уральского федеральных округов, в Якутии и на юге Дальнего Востока.

«(Выполненный прогноз позволяет) с вероятностью 65-70% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле-сентябре 2026 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений», - говорится в вероятностном прогнозе температуры и осадков в России на апрель - сентябрь.

На востоке европейской территории России и на Урале в среднем за период с апреля по сентябрь предполагается температура выше нормы. В отдельные месяцы теплого периода также есть высокая вероятность положительных аномалий температуры на востоке и юге европейской части России, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Якутии, на юге Дальнего Востока.

Согласно прогнозу выпадения осадков, в первой половине периода высока вероятность дефицита осадков на юге европейской части России, на юге Сибирского федерального округа, в отдельные месяцы – на севере Северо-Западного и Уральского федеральных округов, в Якутии и на юге Дальнего Востока.

В августе-сентябре прогнозируется высокая вероятность выпадения осадков больше нормы в отдельных регионах на юге Дальнего Востока, пишет «Интерфакс».

