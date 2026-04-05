В России появился регион, где ипотеку оформляют уже в среднем на 28 лет

Адыгея в феврале стала единственным регионом в России, где ипотеку оформляют в среднем на 28 лет, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.

Согласно данным регулятора, 28 лет 2 месяца - это максимальный средний срок, на который бралась ипотека в феврале. Такой показатель был в Адыгее. Еще год назад ипотеку в этом регионе брали на 27 лет 6 месяцев.

Следом по максимальному сроку, на который в феврали брали ипотеку, шли Тыва и Карачаево-Черкесия – 27 лет 6 месяцев и 27 лет 2 месяца.

Также в топ-5 вошли Калмыкия и Ростовская область. Там ипотеку оформляли в среднем на 26 лет 10 месяцев и 26 лет 8 месяцев соответственно.

При этом минимальный срок по ипотеке в Магаданской области, Амурской области и Хабаровском крае: в среднем 19 лет 11 месяцев, 20 лет 5 месяцев и 20 лет 6 месяцев соответственно.