Умерла учитель, на которую напал подросток в Пермском крае

Учителя, на которую напал школьник в Пермском крае, не смогли спасти, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Фото: соцсети / Олеся Багута

СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя, пишет РИА Новости.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке. За ее жизнь боролись врачи.

