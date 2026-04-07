Умерла учитель, на которую напал подросток в Пермском крае

Учителя, на которую напал школьник в Пермском крае, не смогли спасти, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя, пишет РИА Новости.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке. За ее жизнь боролись врачи.