Погибшая от руки подростка в Пермском крае хотела быть учительницей с детства
Погибшая после нападения школьника учительница русского языка и литературы в Добрянке Пермского края Олеся Багута с детства подражала маме, школьному педагогу, и хотела пойти по ее стопам. Педагог также была победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», рассказали в краевом министерстве образования.
Фото: соцсети / Олеся Багута
«Для меня сообщество учителей – это совершенно бытовая обстановка. Разговоры о школе – это основные разговоры, которые слышала. Пока маму ожидала с работы, часто в кабинете учителей играла, закрывалась у нее в кабинете, играла. И вот до сих пор играю», – рассказывала педагог в видеосюжете, сделанном телевизионно-техническим центром Добрянки по итогам муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018».
«В филологии есть русоведы, а есть литераторы. Вот я видимо из категории литераторов, потому что я очень люблю литературу, с удовольствием иду в старшие классы на литературу. Очень люблю, очень нравится, сама получаю удовольствие», – рассказывала Олеся Багута.
Педагог также отмечала, что не видит разницы между своим и новым поколением школьников: «Вспоминаю себя школьницей, и я в современных ребятах то же самое вижу – те же горящие глазки, тот же интерес».
Ранее сообщалось, что подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке. За ее жизнь боролись врачи.
