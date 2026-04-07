Погибшая от руки подростка в Пермском крае хотела быть учительницей с детства

Погибшая после нападения школьника учительница русского языка и литературы в Добрянке Пермского края Олеся Багута с детства подражала маме, школьному педагогу, и хотела пойти по ее стопам. Педагог также была победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», рассказали в краевом министерстве образования.

«Для меня сообщество учителей – это совершенно бытовая обстановка. Разговоры о школе – это основные разговоры, которые слышала. Пока маму ожидала с работы, часто в кабинете учителей играла, закрывалась у нее в кабинете, играла. И вот до сих пор играю», – рассказывала педагог в видеосюжете, сделанном телевизионно-техническим центром Добрянки по итогам муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018».

Олеся Багута отмечала, что только в школе чувствует себя максимально комфортно, пишет РИА Новости. Помимо этого, педагог признавалась, что очень любит литературу.

«В филологии есть русоведы, а есть литераторы. Вот я видимо из категории литераторов, потому что я очень люблю литературу, с удовольствием иду в старшие классы на литературу. Очень люблю, очень нравится, сама получаю удовольствие», – рассказывала Олеся Багута.

Педагог также отмечала, что не видит разницы между своим и новым поколением школьников: «Вспоминаю себя школьницей, и я в современных ребятах то же самое вижу – те же горящие глазки, тот же интерес».

Ранее сообщалось, что подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке. За ее жизнь боролись врачи.

Позже выяснилось, что учителя не смогли спасти.