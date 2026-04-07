Школьнику, напавшему на учительницу в Пермском крае, назначили экспертизу

Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза назначена подростку, напавшему на учительницу у школы в Пермском крае, сообщили в СК РФ.

Во вторник подросток напал на учителя на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность), пишет РИА Новости.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза», - уточнили в СК. 

За жизнь учителя боролись врачи.

Позже выяснилось, что пострадавшую не смогли спасти.

Ученик, напавший на учительницу у входа в школу, ранее не был допущен до экзамена по русскому языку. 

