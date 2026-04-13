Деньги потерпевших по «делу Долиной» переводились в криптовалюту

Курьер Анжела Цырульникова рассказала, что посылки с деньгами певицы Ларисы Долиной и других потерпевших по этому делу поступали в пункт обмена криптовалюты и после пересчета зачислялись на криптокошелек.

«Согласно показаниям Цырульниковой А. Н. на предварительном следствии, она забирала у потерпевших посылки, которые в последующем отвозила в пункт обмена криптовалюты, где из посылок сотрудники извлекали денежные средства, пересчитывали их и осуществляли их зачисление на криптокошелек», - говорится в документе.

Согласно материалам, протоколами осмотров предметов зафиксированы сведения, в том числе о переписке курьера с криптобиржами.

Уточняется, что позднее она стала настаивать на версии, что не знала о содержимом передаваемых ей свертков, однако эти доводы впоследствии отверг суд.

Ранее суд приговорил Цырульникову, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основу на сроки от четырех лет до семи лет и трех месяцев лишения свободы за аферу с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Суд установил, что четверо фигурантов совместно с иными неустановленными соучастниками похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Осужденные также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллиона, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникову в июле 2024 года задержали с поличным при получении муляжа денежных средств.

