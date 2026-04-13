Кремль с уважением относится к выбору венгров и рассчитывает на прагматичные контакты с новым руководством страны - Песков

Россия с уважением относится к выбору венгров, рассчитывает, что прагматичные контакты между Москвой и Будапештом с новым руководством Венгрии будут продолжены.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору, мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», - сказал Песков, комментируя итоги выборов в Венгрии.

Он добавил: «Мы слышали заявления тем более о готовности вести диалог, разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта».

При этом он призвал набраться терпения, чтобы посмотреть дальнейшие шаги нового руководства Венгрии, пишет «Интерфакс».

«Какие будут действия нового руководства Венгрии, ну, наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу», - сказал Песков.
