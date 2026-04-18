Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля

Девизом Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Праздник, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданного при ЮНЕСКО.

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО находятся 33 объекта России – 23 культурных и 11 природных. Среди них – Московский Кремль и Красная площадь, исторический центр Санкт-Петербурга, Кижи, памятники Новгорода, Суздаля, Владимира, Ярославля Пскова, Соловецкие острова, Троице-Сергиева Лавра, Казанский кремль, вулканы Камчатки, озеро Байкал и другие.

Также в стране насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Базовым законом в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Сегодняшний праздник — повод еще раз привлечь внимание широкой общественности и представителей власти к вопросам защиты и сохранения различных местных памятников и исторических мест и объектов всемирного культурного наследия. К тому же в течение нескольких лет ICOMOS предлагает разные темы празднования Международного дня памятников и исторических мест.