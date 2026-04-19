Умерла обладательница четырех премий «Сезар» Натали Бай

Французская актриса Натали Бай, обладательница четырех премий «Сезар», скончалась в возрасте 77 лет, пишет в субботу газета Parisien со ссылкой на заявление семьи актрисы.

Фото: REUTERS / Stephane Mahe

«Французский кинематограф скорбит. Известная актриса Натали Бай скончалась в возрасте 77 лет», - говорится в публикации.

Как уточняет издание, за свою карьеру актриса получила четыре премии «Сезар», включая две награды за лучшую женскую роль в 1983 и 2006 годах.

По информации газеты, актриса скончалась в своем доме в Париже еще накануне, вечером 17 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. С лета прошлого года Бай тяжело болела и состояние здоровья актрисы стало вызывать беспокойство у ее близких. Причиной смерти 77-летней актрисы, согласно заявлению семьи, стала деменция с тельцами Леви.

За свою карьеру Бай работала со многими известными французскими и международными режиссерами, включая Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Бертрана Блие, Ксавье Бовуа и Стивена Спилберга.

Министр культуры Франции Катрин Пегар выразила соболезнования семье актрисы в связи с ее смертью и заявила о своем глубоком потрясении этой новостью. Она добавила, что Бай осветила долгую главу в истории французского кино своим талантом и лучезарной личностью.

«Мы очень любили Натали Бай. Ее голос, улыбки и скромность сопровождали последние несколько десятилетий французского кинематографа. (Это - ред.) актриса, которую мы любили, о которой мечтали и с которой росли. Наши мысли с ее семьей и близкими», - написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети Х.

Натали Бай стала известной благодаря своим ролям, в частности, в таких фильмах, как «Американская ночь» (1973), «Равновесие» (1983), «Поймай меня, если сможешь» (2002) и «Молодой лейтенант» (2006). За свои роли в «Равновесии» и «Молодом лейтенанте» она была удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль (1983, 2006). В 2023 году она вместе со 109 другими видными деятелями искусств Франции подписала открытое письмо, призывающее Макрона внести поправки в закон об уходе за неизлечимо больными, пишет РИА Новости.