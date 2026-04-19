Умер художник и писатель Владимир Шинкарев

Советский и российский художник, писатель, один из основателей творческой группы «Митьки» и идеолог митьковского движения Владимир Шинкарев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили ТАСС в семье мастера.

Фото: Алексей Балакин / Public domain via Wikimedia Commons

«Владимира не стало сегодня в четыре часа дня», - сказал собеседник.

С 1974 по 1977 год учился на курсах при ЛВХПУ им. Мухиной и институте им. Репина.

С 1975 года участвует в неофициальных квартирных выставках.

В 1977 году закончил геологический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1981 года член товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ).

Является одним из основателей группы «Митьки» и издательства «Митькилибрис».

В 1985 году книга В. Шинкарёва «Митьки» (1984) положила начало движению «Митьков».

В 1992 году по книге был снят полнометражный анимационный фильм «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер».

С 1991 года — член Международной федерации художников.

С 1993 года — член Санкт-Петербургского общества «А-Я».

С 1994 года — член Союза художников России.

В 2007 году стал лауреатом первой художественной премии «Art Awards. Художник года — 06» за достижения в области изобразительного искусства.

В марте 2008 года Шинкарёв публично заявил о своём разрыве с Митьками. 

