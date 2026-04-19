Умер художник и писатель Владимир Шинкарев

Советский и российский художник, писатель, один из основателей творческой группы «Митьки» и идеолог митьковского движения Владимир Шинкарев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили ТАСС в семье мастера.
«Владимира не стало сегодня в четыре часа дня», - сказал собеседник.
С 1974 по 1977 год учился на курсах при ЛВХПУ им. Мухиной и институте им. Репина.
С 1975 года участвует в неофициальных квартирных выставках.
В 1977 году закончил геологический факультет Ленинградского государственного университета.
С 1981 года член товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ).
Является одним из основателей группы «Митьки» и издательства «Митькилибрис».
В 1985 году книга В. Шинкарёва «Митьки» (1984) положила начало движению «Митьков».
В 1992 году по книге был снят полнометражный анимационный фильм «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер».
С 1991 года — член Международной федерации художников.
С 1993 года — член Санкт-Петербургского общества «А-Я».
С 1994 года — член Союза художников России.
В 2007 году стал лауреатом первой художественной премии «Art Awards. Художник года — 06» за достижения в области изобразительного искусства.
В марте 2008 года Шинкарёв публично заявил о своём разрыве с Митьками.