Погибший и пострадавшие есть в результате атаки БПЛА на предприятия в Новокуйбышевске

Один человек погиб и несколько пострадали в результате атаки беспилотных аппаратов на промышленные предприятия в Новокуйбышевске Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Мах. 

«Уважаемые жители Самарской области. Идет атака вражеских беспилотников на наш регион», - написал Вячеслав Федорищев. 

Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки. 

«Информация уточняется. Доверяйте только официальным источникам. Соблюдайте меры безопасности. Публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена. Не помогайте врагу», - подчеркнул губернатор.

Также из-за атаки в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену. Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах.

