Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Скончался ведущий Первого канала Алексей Пиманов, сообщается на сайте Первого канала.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу «Человек и закон». И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом "Красная звезда"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года.

«Невосполнимая утрата для нашего коллектива», - добавили на Первом канале.