Крупный поставщик Росрыболовства оказался продавцом браконьерских сетей

Крупный поставщик оборудования для структур Росрыболовства оказался одним из основных продавцов орудий лова, запрещенных к ввозу и обороту в РФ.

Зарегистрированное в Рязани ООО «Центр отдыха ПИК» с 2019 года выиграло 36 тендеров Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и 20 тендеров Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (Главрыбвод). Заказчиками продукции ООО «Центр отдыха ПИК» выступали также администрации муниципальных районов, всего компанией выполнены 84 госконтракта на общую сумму 27,7 млн рублей, пишут «Известия».

За это же время компания как минимум 16 раз выступала административным ответчиком в судебных делах о блокировках сайтов, торгующих запрещенными в России орудиями браконьерского лова — жаберными сетями. В ряде дел инициатором блокировки выступали территориальные подразделения Росрыболовства. Последнее решение было вынесено 20 января 2026 года Центральным районным судом Комсомольска-на-Амуре. Блокировке подлежат страницы зарегистрированного на «Центр отдыха ПИК» сайта онлайн-магазина Setikitai.

Как сообщили «Известиям» в структурах Росрыболовства, факт блокировки принадлежащих компании онлайн-магазинов с запрещенными товарами не является основанием для расторжения действующих контрактов с ООО «Центр отдыха ПИК». Более того, нет законных оснований для отклонения заявок компании на предстоящих тендерах.

Опрошенные юристы указывают на законодательный пробел, который стал причиной сложившейся ситуации.

«По логике закона, если у участника есть административные или уголовные претензии, особенно когда речь идет о том же самом браконьерском оборудовании, шанс, что он добросовестно исполнит контракт, очень низкий. В итоге государство рискует проавансировать победителя, который заведомо не сможет исполнить контракт. Нужны изменения закона, которые дадут заказчику право отклонять заявки при доказанных нарушениях того же рода, что и предмет закупки», — считает арбитражный адвокат Сергей Мосолкин.

В 2025 году во внутренних водоемах инспекторами рыбоохраны выявлено 88,5 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства. У браконьеров изъято 150,7 т незаконно добытых водных биоресурсов и более 163 тыс. орудий лова.