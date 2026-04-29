Международный день танца отмечают 29 апреля

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца. Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Изображение сгенерировано ИИ

Жан-Жорж Новерр (29 апреля 1727—19 октября 1810) — французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик балетмейстера Луи Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Хореограф поставил свыше 80 балетов.

Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где он обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

Реформы Жан-Жоржа Новерра оказали решающее влияние на дальнейшее развитие мирового балета, а некоторые его идеи не потеряли значения и в настоящее время: главные из них — требование взаимодействия всех компонентов балетного спектакля, логического развития действия и характеристик действующих лиц.

Поэтому, по замыслу учредителей, главная идея данного праздника — объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для её чествования, а ещё — её способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Ведь не секрет, что с давних времен танец был не только искусством, но и элементом социальных взаимодействий: его исполняли в языческих и религиозных ритуалах и обрядах, перед битвами, во время работы и праздников. И сегодня он любим многими — и как искусство, и как спорт, и как профессия, и как способ самовыражения и отдыха.

Конечно же, в этот день весь танцующий мир — коллективы театров оперы и балета, современные танцевальные труппы и студии, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты — будут отмечать свой профессиональный праздник, пишет calend.ru. Формы же празднования весьма разнообразны — от традиционных концертов и выступлений до танцевальных флешмобов, мастер-классов и необычных представлений.

На официальном же уровне, по традиции, каждый год известная личность из мира хореографии выступает с обращением к общественности с посланием, напоминающим людям о красоте танца. Так, в разные годы с торжественными речами по случаю Международного дня танца выступали такие мировые знаменитости, как: Юрий Григорович (Россия), Роберт Джофри (США), Мэги Марэн (Франция), Майя Плисецкая (Россия), Морис Бежар (Франция), Уильям Форсайт (США-Германия), Стефан Пейдж (Австралия), Мияко Йошида (Япония-Великобритания), Хулио Бокка (Аргентина), Лин Хвай-мин (Тайвань), Грегори Вуяни Макома (Южная Африка), Михаил Барышников (Латвия/США) и другие.

В России в Международный день танца (или в ближайшие даты) также существует традиция вручать единственный профессиональный балетный приз — премию «Душа танца». Награда была учреждена в 1994 году журналом «Балет» совместно с министерством культуры Российской Федерации и вручается мастерам за достижения в развитии отечественного хореографического искусства.