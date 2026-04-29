Власти сообщили о локализации пожара на нефтезаводе в Туапсе

Пожарным удалось локализовать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшее после атаки БПЛА, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано. Время локализации – 07:05», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро среды в тушении пожара задействованы 312 человек и 73 единицы техники.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, пишет «Интерфакс». На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня.