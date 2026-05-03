Чиновника задержали за убийство изюбра

Глава Закаменского района Бурятии Сергей Гонжитов пошел на охоту без разрешения и смертельно ранил изюбра. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В начале апреля чиновник поехал вместе с водителем в охотничьи угодья в местности Айнек-Гол. Там он выследил оленя, выстрелил в него из нарезного карабина с тепловизором, разделал тушу и положил в багажник.

Той же ночью его задержали сотрудники пограничного управления. Инцидент расследуется, пишет «Лента.ру».

Изюбр — это крупный подвид благородного оленя, обитающий преимущественно в горной тайге Забайкалья, Дальнего Востока и Северного Китая. В отличие от европейских собратьев, он имеет более светлую летнюю окраску с характерным рыжевато-красным оттенком, за что его часто называют «красным зверем», и массивные рога с относительно небольшим количеством отростков.

Особую ценность представляют молодые, наполненные кровью рога — панты, которые широко используются в традиционной восточной медицине. Во время гона самцы издают мощный трубный рев, разносящийся по тайге на многие километры.