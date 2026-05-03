 
В России и мире

Чиновника задержали за убийство изюбра

0

Глава Закаменского района Бурятии Сергей Гонжитов пошел на охоту без разрешения и смертельно ранил изюбра. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В начале апреля чиновник поехал вместе с водителем в охотничьи угодья в местности Айнек-Гол. Там он выследил оленя, выстрелил в него из нарезного карабина с тепловизором, разделал тушу и положил в багажник.

Той же ночью его задержали сотрудники пограничного управления. Инцидент расследуется, пишет «Лента.ру».

Изюбр — это крупный подвид благородного оленя, обитающий преимущественно в горной тайге Забайкалья, Дальнего Востока и Северного Китая. В отличие от европейских собратьев, он имеет более светлую летнюю окраску с характерным рыжевато-красным оттенком, за что его часто называют «красным зверем», и массивные рога с относительно небольшим количеством отростков.

Особую ценность представляют молодые, наполненные кровью рога — панты, которые широко используются в традиционной восточной медицине. Во время гона самцы издают мощный трубный рев, разносящийся по тайге на многие километры.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026