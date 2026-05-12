По факту стрельбы в школе на Кубани возбудили уголовное дело

Ученик девятого класса устроил стрельбу из пневматического оружия в школе в городе Гулькевичи Краснодарского края, пострадали двое школьников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до семи лет.

Вениамин Кондратьев уточнил, что пострадавших учеников доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Состояние детей оценили как удовлетворительное.

Министерство здравоохранения региона также направило психологов для оказания помощи учащимся школы и родителям.

«В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — уточнил Вениамин Кондратьев.

По данным прокуратуры, стрельба произошла в общеобразовательной школе №1 имени Михаила Короткова в городе Гулькевичи.

Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД по региону, ученик девятого класса сделал несколько выстрелов из «предмета, конструктивно схожего с пистолетом», после чего скрылся. В ведомстве уточнили, что школьник задержан.