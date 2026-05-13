В морском грибе из Вьетнама нашли соединение, подавляющее опухоли

Группа ученых из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе из залива Нячанг вещество, которое может подавлять рост опухолевых клеток, сообщает Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН.
Из экстракта гриба ученые выделили три производных микофеноловой кислоты ‒ известного иммуносупрессора. Одно из них, пеникацид K, впервые получено из природного источника: раньше его описывали только как промежуточный продукт синтеза.
Другое соединение — пеникацид G. — в экспериментах с нормальными клетками кожи человека подавляло их деление и снижало жизнеспособность, но довольно умеренно. Но в более ранних экспериментах других исследователей пеникацид G был токсичен для опухолевых клеток различных линий в десятки раз сильнее.
Исследование подтвердило, что экстракт самого гриба содержит целый ряд биологически активных соединений, включая микотоксин боверицин и антибиотико-подобные вещества, пишет РИА Новости.