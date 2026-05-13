В морском грибе из Вьетнама нашли соединение, подавляющее опухоли

Группа ученых из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе из залива Нячанг вещество, которое может подавлять рост опухолевых клеток, сообщает Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН.

«Международная группа исследователей из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. из залива Нячанг, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток», — говорится в сообщении.

Из экстракта гриба ученые выделили три производных микофеноловой кислоты ‒ известного иммуносупрессора. Одно из них, пеникацид K, впервые получено из природного источника: раньше его описывали только как промежуточный продукт синтеза.

Другое соединение — пеникацид G. — в экспериментах с нормальными клетками кожи человека подавляло их деление и снижало жизнеспособность, но довольно умеренно. Но в более ранних экспериментах других исследователей пеникацид G был токсичен для опухолевых клеток различных линий в десятки раз сильнее.

«По-видимому, небольшие отличия в структуре делают пеникацид G гораздо более эффективным блокатором деления раковых клеток по сравнению с нормальными. Исследователи отмечают, что пеникацид G обладает хорошей «лекарственноподобностью»… Это делает его перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного антипролиферативного противоопухолевого агента», — сообщает институт.

Исследование подтвердило, что экстракт самого гриба содержит целый ряд биологически активных соединений, включая микотоксин боверицин и антибиотико-подобные вещества, пишет РИА Новости.

