 
В России и мире

В 2025 году персонал урезали 25% компаний — исследование

Российский рынок труда перешел в новую фазу, характеризующуюся массовым высвобождением кадров. Исследование консалтинговой компании Get Experts зафиксировало, что в 2025 году оптимизацию штата провели 25% организаций. Два года назад аналогичный показатель не превышал 10%.

Наибольшие потери рабочих мест фиксируются в IT-секторе, сфере маркетинга и консалтинговых услугах.

Работодатели стремятся минимизировать свои издержки при расторжении трудовых договоров. Один из опрошенных РБК HR-специалистов сообщил, что 2026 год проходит под знаком поиска методов увольнения без выходных пособий и с минимальными эмоциональными последствиями для офисной атмосферы. Предпочтительным сценарием для компаний остается побуждение сотрудника к написанию заявления по собственному желанию.

Юридически реализовать такое все труднее. Адвокат Егор Солнцев отметил, что единственным легитимным основанием для расторжения контракта по инициативе нанимателя служит сокращение численности штата, пишет «Вологда-поиск.ру». При этом закон предписывает уведомить работника за два месяца и перечислить ему пособие в размере двух-трех среднемесячных заработков. Любые процессуальные нарушения суды трактуют в пользу наемного специалиста.

В ответ компании используют обходные маневры: ставят заведомо неисполнимые планы, сжимают дедлайны, создают психологически некомфортную среду. Цель одна — спровоцировать человека на добровольный уход без выплат.

Тенденция текущего года подтверждается региональной статистикой. Но парадоксальным образом на фоне сокращений в ряде субъектов фиксируется рекордно низкая безработица.

