В Швейцарию экспортировано 66,5 тонн рыбы, произведенной в том числе в Псковской области

С начала 2026 года Северо-Западным межрегиональное управление Россельхознадзора в Санкт-Петербурге осуществило контроль за экспортными поставками в Швейцарию 66,5 тонн рыбы, которые были произведены предприятиями Ленинградской и Псковской областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Предприятия Ленинградской и Псковской областей произвели пять партий филе окуня, судака и волжского судака.

Подтвердив соответствие всем требованиям страны-импортера, товары получили ветеринарные сертификаты, в сопровождении которых отправились в кантон Во на западе Швейцарии.