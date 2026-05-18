Путин посетит КНР 19 мая по личному приглашению председателя Китая

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 19 по 20 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня он занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в КНР», — сказал представитель Кремля.

Российский лидер посетит Китай с 19 по 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Как ранее сообщали в Кремле, поездка приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026-2027 год).

В ходе визита Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, пишет ТАСС.

