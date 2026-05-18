Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме «Звездные войны»

Американский актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме «Звездные войны», скончался в возрасте 64 лет, сообщил в понедельник его представитель Зак Макгиннис.

Фото: CC BY 2.0 / Super Festivals

«Том умер в понедельник… в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи», - сказал Макгиннис порталу TMZ.

По его словам, причиной смерти стали осложнения после перенесенного в 2020 году инсульта.

Кэйн озвучивал Йоду и еще нескольких персонажей в целом ряде фильмов франшизы «Звездные войны». Также он подарил свой голос героям еще около сотни кинокартин. Кроме того, его голос звучал на аттракционах в Диснейленде в США, Японии и Франции, пишет РИА Новости.

