Всемирный день травматолога отмечают сегодня

20 мая ежегодно отмечается профессиональный праздник – Всемирный день травматолога. Греческое происхождение термина «травматология» раскрывает его содержание в широком смысле – это наука, изучающая раны и повреждения, их профилактику и способы лечения.

Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы, то есть той частью тела или органом, которые травмированы в результате механического воздействия, обстоятельствами получения травмы, её текущими и возможными последствиями, общим состоянием больного, наличием у него хронических заболеваний и противопоказаний и т.д. Септическая, гнойная, ожоговая хирургия, нейрохирургия, флебология, гематология и другие разделы медицины тесно связаны с травматологией.

Травматология для простого человека в первую очередь ассоциируется с повреждениями опорно-двигательного аппарата. И не случайно. Многим доводилось слышать понятие «травмпункт», некоторым возможно даже довелось там побывать. Чаще всего туда обращаются люди с ушибами, растяжениями, переломами конечностей и вывихами, которые появились в результате падений, ударов и т.д. Здесь травматология тесно переплетается с соответствующим разделом медицины, занимающимся профилактикой и лечением заболеваний костно-мышечной системы – ортопедией. Не случайно медицинская специальность в этой области именуется как травматолог-ортопед.

История и археология позволяют предположить, что ещё в Древнем Мире люди пытались лечить последствия травм, делая операции по сращиванию переломов конечностей и даже костей черепа. Среди находок прошлого учёные располагают и медицинскими инструментами, которые предположительно использовались врачами в древности. Первые попытки систематизировать сведения по лечению травм были сделаны ещё Гиппократом.

Среди способов лечения в травматологии выделяют консервативные и оперативные способы в зависимости от характера травмы: от наложения фиксирующей повязки, в том числе гипсовой, и установки специальных устройств и аппаратов для вытяжки до проведения сложных хирургических операций.

Большой вклад в развитие травматологии внесли знаменитые медики разных времен и национальностей: А. Паре, Е.О. Мухин, Н.И. Пирогов, А.А. Бобров, М. Киршнер, В. Шерман и др. Среди представителей советской школы травматологии нельзя обойти стороной имена таких людей, как Р.Р. Вреден, Н.Н. Приоров, Г.И. Турнер, М.И. Ситенко и других.

Первыми социальными факторами, давшими толчок развитию травматологии, были, как не жестоко это звучит, войны, во время которых получение травм было обыденным делом, а проблема оказания своевременной и квалифицированной помощи раненым заставляла медиков искать новые методы лечения, изучать новые виды травматического воздействия на человеческий организм.

Среди других социальных факторов, ускоривших развитие травматологии, стали процессы индустриализации, сопровождавшиеся ростом промышленных предприятий, оборудования, транспорта, также увеличивавших число травмирующих факторов, причём как на производстве, так и в повседневной жизни.

Сегодня в России первоочередными инстанциями по оказанию помощи при получении травмы остаются травматологические пункты и специальные кабинеты при поликлиниках. Стационарная помощь больным оказывается в специальных отделениях больниц. Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.