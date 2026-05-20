Россия и Китай считают недопустимой гегемонию в мире, она должна быть запрещена - совместная декларация

Все государства и объединения свободны в выборе своих зарубежных партнеров, и никакая страна или группа стран не должны контролировать международные дела, распоряжаться судьбами других стран, говорится в совместной декларации РФ и Китая, принятой по итогам переговоров на высшем уровне в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин.

«Все государства и их объединения свободны в выборе зарубежных партнеров и моделей международного взаимодействия. Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена», - цитирует «Интерфакс» текст документа.

Ни одно государство или группа государств, отмечают Москва и Пекин, не должны контролировать международные дела, распоряжаться судьбами других стран и монополизировать возможности для развития.

Система глобального управления должна обеспечить равное участие всех государств в процессах принятия политических решений и получения от этого выгоды, отмечается в декларации.

В документе затрагивается вопрос реформирования ООН и других многосторонних институтов. Страны отмечают, что реформы должны отвечать интересам всего человечества, последовательно повышать представительность и право голоса развивающихся государств в международной системе.

«Выработанные в узком кругу государств правила не должны подменять собой общепризнанное международное право. Крупные государства должны брать на себя особую ответственность и миссию, предъявлять к себе дополнительные требования и не злоупотреблять своими преимуществами», - говорится в декларации.

