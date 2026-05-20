В Севастополе выпускники делали фото в прыжке на балконе, когда он обрушился

В школе №13 Севастополя 11-классники традиционно собрались на балконе, чтобы сфотографироваться на память. Как рассказала Telegram-каналу SHOT мама одного из выпускников, в момент, когда фотограф снимал ребят, балкон рухнул. На помощь пострадавшим сразу бросились одноклассники и другие ученики.

По данным SHOT, у некоторых детей сломаны руки и челюсть. Одна 17-летняя выпускница получила травму головы и некоторое время оставалась без сознания. Сейчас врачи стабилизировали её состояние, но оно остаётся тяжёлым. Девушке исполнилось 17 лет всего пять дней назад.

Отмечается, что школьники делали фото в прыжке.

Капитальный ремонт в школе провели меньше года назад: тогда полностью заменили инженерные коммуникации, окна, двери и обновили фасады.

