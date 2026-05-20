От Хадичабегима до Аллы: в российском ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных

В реестре ЗАГС опубликовали самые популярные и редкие имена новорожденных в Калужской области за истекший период 2026 года.

По данным на 20 мая, в регионе самым популярным женским именем остается Анна, за ним следуют Василиса, София, Мария и Варвара. Мальчикам чаще всего давали такие имена: Михаил, Артём, Матвей, Егор, Дмитрий.

В список женских редких имен вошли Хадичабегим, Алла, Каталея, Глафира, Илиана. Среди мальчиков отличились Мхитар, Довуд, Корней, Солих, Мухаммад-Амин, пишет «Калуга-Поиск».