В Москве назвали профессию с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко назвал востребованную в Москве специальность с заработком до 500 тысяч рублей в месяц. В беседе с агентством городских новостей (АГН) «Москва» он рассказал, что в сезон высокого спроса на такую зарплату могут претендовать высококвалифицированные мастера по кондиционерам.

«С наступлением жары традиционно растет спрос на специалистов по кондиционерам, в том числе монтажников и мастеров по ремонту и обслуживанию. Сейчас в столице открыто почти 1,5 тысячи вакансий для специалистов по кондиционерам», — сообщил Святослав Семеренко.

По его словам, средняя зарплата мастеров по кондиционерам составляет 170 тысяч рублей, но высококвалифицированные специалисты, а также те, кто работает на себя или занят в премиум-сегменте, могут зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц. Такую сумму можно получить при условии сдельной оплаты и премий, а также благодаря большому количеству заказов.

Ранее сообщалось, что на подобную зарплату в Москве могут также претендовать няни со знанием иностранных языков.