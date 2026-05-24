Новый фильм Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева стал обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля. Церемония оглашения победителей состоялась во Дворце фестивалей. В основном конкурсе фестиваля в этом году участвовали 22 картины, передают российские СМИ.

Сюжет фильма основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена» 1968 года. «Минотавр» повествует о бизнесмене, который в 2022 году сталкивается с необходимостью предоставить в военкомат данные о сотрудниках своей компании для мобилизации и одновременно узнает об измене жены.

Это первая работа известного режиссера за девять лет.