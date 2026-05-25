Россия потребовала от Чехии немедленного освобождения митрополита Илариона

Россия требует немедленного безусловного освобождения задержанного в Чехии митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства, сообщает МИД РФ.

«Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила четыре небольших контейнера «с веществом белого цвета». Подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.

Митрополит Иларион (Алфеев) – в 2009-2022 годах - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, пишет РИА Новости. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен «на покой», служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.