Россия потребовала от Чехии немедленного освобождения митрополита Илариона

Россия требует немедленного безусловного освобождения задержанного в Чехии митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства, сообщает МИД РФ.

«Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила четыре небольших контейнера «с веществом белого цвета». Подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.

