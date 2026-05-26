 
В России и мире

Ученые открыли на Галапагосах новый вид крошечного осьминога

0

Новый вид осьминога лазурной окраски и размером с мяч для гольфа открыли ученые на Галапагосских островах на глубине 1,7 километра, сообщает Филдовский музей естественной истории в США.

Фото: Charles Darwin Foundation / Field Museum

Согласно сообщению музея, осьминог впервые был замечен в 2015 году во время глубоководной экспедиции. Для его изучения ученые использовали дистанционно управляемого подводного робота, чтобы исследовать океаническое дно неподалеку от острова Дарвина на севере архипелага Галапагос.

«Когда камера подводного удаленно управляемого аппарата двигалась над морским дном около подводной горы на глубине 5,8 тысячи футов (около 1,7 километра - ред.), исследователи заметили осьминога», - говорится в пресс-релизе.

В публикации говорится, что исследователи отреагировали на находку возгласами «Он крошечный!» и «Он голубой!». Сообщается, что осьминог по размерам не больше мяча для гольфа, пишет РИА Новости.

Моллюск оказался ранее не описанным видом, который ученые назвали Microeledone galapagensis, отмечается в публикации.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026