 
В России и мире

Москвичку, сделавшую кальян на пасхальном куличе, приговорили к трем годам

Мировой судебный участок №273 назначил три года колонии девушке по делу об оскорблении чувств верующих из-за кальяна на пасхальном куличе, сообщили в суде.

«Суд назначил три года колонии для Белоусовой», — сообщили в суде. В ходе прений сторон гособвинение просило назначить девушке три года два месяца реального заключения.

Она признана виновной по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Как сообщили в столичной прокуратуре, преступление Белоусова совершила в период испытательного срока. Как сообщалось ранее, она получила условный срок по наркотической статье. Девушка вину признала, а уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

«По приговору суда ей отменено условное осуждение, назначенное за ранее совершенное преступление, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 25 дней в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда», — отметили в прокуратуре Москвы.

По данным следствия, не позднее 13 апреля фигурантка в заведении на улице Сретенка в Москве в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. При этом она фиксировала происходящее на видео, которое распространила в социальных медиа, пишет ТАСС.

