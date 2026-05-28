За производство и сбыт пищевого фальсификата хотят наказывать тюремным сроком

В России могут ужесточить ответственность за умышленное производство и сбыт пищевого фальсификата. С таким предложением в адрес генпрокурора Александра Гуцана обратилось Московское общество защиты потребителей. В документе за подписью руководителя организации Антона Недзвецкого предлагается внести поправки в уголовный кодекс РФ, усиливающие наказание для производителей и ритейла.

«Особо тяжкими составами, требующими реального лишения свободы, должны признаваться случаи поставок фальсификата в государственные социальные учреждения, а также совершение данных деяний организованной группой лиц по предварительному коммерческому сговору (поставщик — торговая сеть)», — говорится в документе.



Как поясняют общественники, действующих административных штрафов, которые сегодня не превышают 500 тысяч рублей, недостаточно, поскольку они не оказывают сдерживающего эффекта и не предотвращают совершение подобных нарушений. Кроме того, предлагается внести изменения в законодательство, обязывающие торговые сети проводить проверку всех поставщиков продуктов на предмет возможного фальсификата.



Причину такой обеспокоенности в Московском обществе защиты потребителей объясняют системными нарушениями со стороны бизнеса, который, по их данным, нередко «умышленно подменяет аутентичное пищевое сырье». Они также отмечают, что аудит госинформсистемы ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» наглядно демонстрирует, что за последние несколько лет предприятия получили десятки официальных предостережений от компетентных надзорных органов (Роспотребнадзора и Россельхознадзора) по фактам подтвержденной фальсификации.



Однако, пользуясь ограничениями на проверки бизнеса и незначительными административными штрафами, нарушители свою противоправную коммерческую деятельность не прекратили, подчеркивается в документе. В числе торговых сетей, которые, по мнению общественников, игнорируют обязательный контроль качества товаров называются «Доброцен», «Светофор», «Лента», «Магнит», «Спар», «Дикси», пишут «Известия».