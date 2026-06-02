Подделка оплаты за учебу довела российскую студентку до уголовного дела

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении студентки одного из местных вузов, которая попыталась получить высшее образование обманным путем. Девушка предоставила в учебное заведение поддельные квитанции об оплате обучения, не имея возможности поступить на бюджетное отделение.

Согласно информации из правоохранительных органов Вологодской области, инцидент произошел в августе и ноябре прошлого года. Студентка, не сумевшая пройти конкурсный отбор на бюджетные места, решила обмануть вуз. Девушка предоставила в приемную комиссию и бухгалтерию учебного заведения поддельные платежные документы, подтверждающие якобы произведенную оплату за обучение на коммерческой основе.

В реальности никаких денежных средств на счета института перечислено не было. Девушка рассчитывала, что вузовские службы не станут тщательно проверять подлинность каждого чека, и она сможет посещать занятия на законных основаниях.

Однако планы студентки не оправдались. В ходе внутренней проверки, которую институт проводит на регулярной основе, специалисты выявили несоответствия в предоставленных документах. После этого руководство учебного заведения обратилось в полицию.

Еще более масштабная история, когда вуз обманули злоумышленники, развернулась в Курской области, пишет RuNews24.ru. В 2020 году один из местных вузов подписал договор о проведении профессионального обучения для людей, пострадавших от коронавируса. По документам, услуга была оказана 354 слушателям. На деле же никаких занятий не было и в помине.

Мошенники имитировали учебный процесс полностью — они сфальсифицировали заявления, списки групп, зачетные ведомости и другие документы. Ущерб, причиненный бюджету, составил восемь миллионов рублей.

Фигурантов уголовного дела трое. Один из них — сотрудник вуза — заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и получил два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба.

Иногда подделкой документов занимаются не студенты, а сами руководители учебных заведений. В Дагестане в 2013 году был осужден ректор негосударственного образовательного учреждения «Академия гражданской защиты и медицины катастроф». Он подделал диплом об окончании академии и внес в него ложные сведения о том, что абитуриент обучался там с 2007 по 2012 годы, и присудил ему квалификацию «Защита в чрезвычайных ситуациях». При этом за поступление ректор через посредника получил 100 тысяч рублей в качестве оплаты за четыре года обучения.

Суд приговорил экс-ректора к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей и лишением права занимать руководящие должности в течение двух лет. Все эти случаи объединяет одно: мошенники рано или поздно оказываются на скамье подсудимых. Действия студентки из Вологды подпадают под статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество».

Как показывает практика, суды в подобных делах чаще назначают штрафы и условные сроки, особенно если подсудимые признают вину и возмещают ущерб. В случае с вологодской студенткой правоохранителям предстоит установить точную сумму ущерба и все обстоятельства произошедшего. Смягчающими обстоятельствами могут стать чистосердечное признание, возмещение ущерба (если речь идет об уже оказанных услугах), а также отсутствие судимостей ранее.

В любом случае девушка, если получит реальный срок, сможет получить образование в тюрьме, время у нее будет. В зависимости от суммы ущерба и других обстоятельств, статья 159 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет по части 1. Если же ущерб будет признан значительным (свыше пяти тысяч рублей), дело могут квалифицировать по части 2, где максимальное наказание уже выше — до пяти лет лишения свободы.