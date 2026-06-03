Эстония продлила ограничения на ночное движение на двух погранпунктах до 31 августа

Правительство Эстонской Республики продлило ограничения работы автомобильных пунктов пропуска на государственной границе между Россией и Эстонией до 31 августа. Об этом сообщили в официальном канале правительства Псковской области в мессенджере МАХ.

По решению правительства Эстонии до 31 августа остаются в силе ограничения работы автомобильных пунктов пропуска на российско‑эстонской границе.

Речь идет о КПП «Лухамаа» (напротив российского пункта пропуска «Шумилкино», Печорский округ) и «Койдула» (напротив российского пункта пропуска «Куничина Гора», Печорский округ).

Оба пункта пропуска работают ежедневно с 7:00 до 19:00 по московскому времени. В ночное время пересечение государственной границы через эти пункты невозможно.

Напомним, 24 февраля правительство Эстонии на три месяца закрыло ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула».