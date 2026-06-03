 
В России и мире

Эстония продлила ограничения на ночное движение на двух погранпунктах до 31 августа

0

Правительство Эстонской Республики продлило ограничения работы автомобильных пунктов пропуска на государственной границе между Россией и Эстонией до 31 августа. Об этом сообщили в официальном канале правительства Псковской области в мессенджере МАХ.

По решению правительства Эстонии до 31 августа остаются в силе ограничения работы автомобильных пунктов пропуска на российско‑эстонской границе.

Речь идет о  КПП «Лухамаа» (напротив российского пункта пропуска «Шумилкино», Печорский округ) и «Койдула» (напротив российского пункта пропуска «Куничина Гора», Печорский округ).

Оба пункта пропуска работают ежедневно с 7:00 до 19:00 по московскому времени. В ночное время пересечение государственной границы через эти пункты невозможно.

Напомним, 24 февраля правительство Эстонии на три месяца закрыло ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026