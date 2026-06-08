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В посольстве заявили о контактах между погранслужбами РФ и Финляндии

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Россия и Финляндия продолжают поддерживать рабочие контакты по линии пограничных служб и министерств иностранных дел, несмотря на практически разрушенные отношения. Об этом заявили в посольстве РФ в Хельсинки.

«Тем не менее рабочие контакты по линии министерств иностранных дел, пограничных служб и других профильных ведомств сохраняются. Определенные исходные точки для возобновления диалога, таким образом, остаются. Ключевым условием, однако, остается наличие соответствующей политической воли», — заявили в посольстве. При этом стремления к открытию пунктов пропуска на границе со стороны финских властей также нет.

В посольстве подчеркнули, что риторика внешнеполитического руководства Финляндии в отношении России остается конфронтационной. Власти страны продолжают призывать к усилению давления на РФ, а также принимают активное участие в разработке и осуществлении европейских проектов, а также проектов Североатлантического альянса (НАТО), направленных против Москвы.

Кроме того, политика Хельсинки в отношении российских граждан по-прежнему носит дискриминационный по своей сути характер, способствуя дальнейшему укоренению русофобских настроений в обществе.

По оценке дипломатов, из-за проводимой в последние годы политики Финляндия лишилась своих прежних преимуществ, и сегодня ее трудно рассматривать в качестве беспристрастного посредника или «честного брокера» в отношениях с Москвой, если речь идет о переговорах с Европой, пишут «Известия».

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