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Истребители НАТО уничтожили беспилотник над Латвией

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Военные самолеты НАТО уничтожили беспилотник над Латвией, сообщили вооруженные силы этой страны.

«Истребители союзников успешно сбили дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии», — написала пресс-служба армии в соцсети Х.

Утром в понедельник ВС республики объявляли воздушную тревогу в трех областях, граничащих с Россией. Вскоре ее отменили.

До этого в Латвии несколько раз падали дроны ВСУ. Седьмого мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. При этом руководитель центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле заявил, что теперь республика живет в новой реальности, пишет РИА Новости

Москва ранее сделала Латвии, Литве и Эстонии специальное предупреждение из-за предоставления воздушного пространства для украинских БПЛА.  

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