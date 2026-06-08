Истребители НАТО уничтожили беспилотник над Латвией

Военные самолеты НАТО уничтожили беспилотник над Латвией, сообщили вооруженные силы этой страны.

«Истребители союзников успешно сбили дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии», — написала пресс-служба армии в соцсети Х.

Утром в понедельник ВС республики объявляли воздушную тревогу в трех областях, граничащих с Россией. Вскоре ее отменили.

До этого в Латвии несколько раз падали дроны ВСУ. Седьмого мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. При этом руководитель центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле заявил, что теперь республика живет в новой реальности, пишет РИА Новости.

Москва ранее сделала Латвии, Литве и Эстонии специальное предупреждение из-за предоставления воздушного пространства для украинских БПЛА.