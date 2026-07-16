Первых ветеринарных интернов выпустили в РФ

Первых в России ветеринарных интернов выпустил Донской государственный технический университет (ДГТУ). Как сообщила пресс-служба вуза, пилотный проект, стартовавший два года назад, ориентирован на узкую специализацию и максимальную практику в ветеринарных клиниках и лабораториях.

По мнению ректора ДГТУ Бесариона Месхи, запуск первой в России ветеринарной интернатуры — это новая траектория практико-ориентированного образования в стране.

Мы осознанно пошли на социальное обязательство, приняв на обучение 15 слушателей исключительно за счет средств университета», — отметил он, назвав это «вкладом ДГТУ в подготовку кадрового резерва будущих наставников для интернатур по всей России».

В пресс-службе напомнили, что по результатам конкурса (четыре человека на место) было принято 40 человек из разных регионов России. Подготовка велась по шести образовательным программам — «Ветеринарная патология», «Визуальная диагностика», «Патология лошадей», «Ветеринарная терапия», «Ветеринарная офтальмология» и «Ветеринарная стоматология». По итогам обучения выпущено 29 интернов.

«Тот факт, что до финиша дошли не все, объясняется высокой сложностью обучения, большим объемом практических занятий и строгим отбором. Некоторым студентам понадобилось дополнительное время для освоения компетенций. Они взяли академический отпуск, чтобы подтянуть практические навыки и сдать выпускные экзамены в следующем году», — рассказал директор Института живых систем ДГТУ Алексей Ермаков. По его мнению, это не показатель неудачи программы, а выполнение задачи по удержанию высокого качества образования.

Ветеринарная интернатура — форма последипломного обучения выпускников вузов, направленная на получение базовых практических навыков по выбранной специальности. Главная цель — закрепить теоретические знания и освоить первичные врачебные навыки для самостоятельной деятельности. Интерны большую часть времени работают с пациентами и ассистируют на операциях рядом с ведущими врачами в ветеринарных центрах, клиниках, лабораториях.

По инициативе руководства вуза все выпускники программы «Ветеринарная офтальмология» сдали дополнительный практический экзамен — провели операцию под микроскопом, которая транслировалась онлайн. Ведущие европейские и американские ветеринары-офтальмологи, наблюдавшие за ходом операции, высоко оценили уровень подготовки российских интернов, пишет РИА Новости.

В 2026 году в ДГТУ планируют запустить новые ветеринарные программы по эндокринологии, онкологии, хирургии и анестезиологии.