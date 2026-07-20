Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании

Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

«Король попросил его сформировать правительство, и Бернем принял это предложение», — говорится в сообщении.

Новый глава кабинета министров занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера, пишет РИА Новости.

Экс-премьер-министр Кир Стармер возглавлял британское правительство почти два года.