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В России ввели ограничения на грузоперевозки для фур из Эстонии

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Россия ограничила грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны для всех видов товаров.

«Изменения, которые вносятся в условия осуществления международных автомобильных перевозок грузов, при соблюдении которых не применяется запрет, установленный пунктом 1 постановления правительства от 30 сентября 2022 года Nº 1728. <...> В пункте 4 слова "Республике Молдова" заменить словами "Республике Молдова и Эстонской Республике», — говорится в документе.

Запрет на грузовые перевозки с осени 2022 года действует для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Тогда же утвердили и перечень товаров, на которые он не распространялся: продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории, пишет РИА Новости.

Позже правительство ввело ограничения и на эти товары для Молдавии и Польши.

При этом предполагаются и несколько исключений: так, запрет не действует при перевозках в Калининградскую область, а также в некоторые районы Мурманской и других регионов.

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