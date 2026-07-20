В России ввели ограничения на грузоперевозки для фур из Эстонии

Россия ограничила грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны для всех видов товаров.
Запрет на грузовые перевозки с осени 2022 года действует для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Тогда же утвердили и перечень товаров, на которые он не распространялся: продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории, пишет РИА Новости.
Позже правительство ввело ограничения и на эти товары для Молдавии и Польши.
При этом предполагаются и несколько исключений: так, запрет не действует при перевозках в Калининградскую область, а также в некоторые районы Мурманской и других регионов.