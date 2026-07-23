Задержан предполагаемый организатор крупнейшей сети «бумажного» НДС

Предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой схемы «бумажного» НДС задержан в рамках совместной операции ФНС и правоохранительных органов, сообщили РБК два источника, близких к следствию. Задержанного зовут Александр Осин. В данный момент идет работа по организации его экстрадиции в Россию, отметил он.

По данным ЕГРЮЛ, человек с такими именем, фамилией и отчеством является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук (специализируется на информационных технологиях и вычислительной технике), а также собственником зарегистрированной в том же городе ООО «Справочная 055» (работает в сфере налогового консультирования). У «Справочной 055» один сотрудник. Уставный капитал составляет десять тысяч рублей. В прошлом году у нее отражена нулевая выручка, тем не менее «Справочная 055» работает уже 27 лет.

По делу теневой сети «бумажного» НДС задержан именно Александр Осин, связанный со «Справочной 055», подтвердил источник РБК, близкий к следствию.

Крупнейшая площадка «бумажного» НДС была раскрыта весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, СК, ФСБ и МВД при содействии Генпрокуратуры, писал РБК. В 2023–2025 годах в ее рамках были сформированы «схемные» вычеты по НДС на 1,2 триллиона рублей.

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