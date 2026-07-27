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Суд конфисковал в доход государства имущество бывшего партнера Тимура Иванова

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Симоновский суд Москвы конфисковал активы предпринимателя Сергея Бородина, экс-партнера Тимура Иванова, почти на 1,4 миллиарда рублей.

«Конфисковать у Бородина имущество, эквивалентное сумме миллиард 372 миллиона рублей, полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета», — огласила решение судья.

В понедельник фигуранта приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей, пишет РИА Новости

Дело Бородина, которого наряду с Ивановым обвиняли в получении взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей, выделили в отдельное производство: бизнесмен заключил сделку со следствием и признал вину.

По версии СК, Минобороны заключило контракт с «ОлимпСитиСтроем» на строительство военных объектов. За это глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину деньги за общее покровительство, а также по указанию второго построил на их участках в Тверской области два дома, бани, вертолетные площадки, ангары и здание для охраны за свой счет.

Как заявлял в суде гособвинитель, с мая 2018-го по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили от Фомина 1,208 миллиарда рублей. Еще 152 миллиона он выделил фигурантам в 2022-м.

Симоновский суд столицы в закрытом режиме также рассматривает дело в отношении Иванова и Фомина. В обвинительном заключении говорилось, что бывший замминистра получил взятки на 1,3 миллиарда рублей, вину он не признает.

Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в сто миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

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