12 тонн вологодского мороженого продадут в США, проверку сладкого груза перед отправкой в Штаты провел Россельхознадзор.

По информации ведомства, сотрудники регионального отделения Россельхознадзора выясняли, соответствует ли вологодское мороженое ветеринарным требованиям страны-импортера. Они оформили сертификат на лакомство объемом 12 тонн, которое вскоре отправится на прилавки американских магазинов.

Отмечается, что больше всего в отправленной партии пломбира в вафлях (2,3 тонны), ванильного пломбира в глазури из шоколада (аналогичное количество) и пломбира в вафельном стаканчике в объеме чуть более двух тонн, пишет Cher-poisk.ru.

Известно, что из Вологды уже возили партию мороженого в США. В первый месяц лета в этом году туда отправились 10 тонн продукта. До этого момента вологодское мороженое не отправляли в Америку. Вологодские продукты привлекают внимание и других зарубежных покупателей. Например, в Китай из Вологодской области отправляли мороженое, мясную и молочную продукцию.