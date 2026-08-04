Пять человек погибли в результате атаки БПЛА на Московскую область

Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. В результате атаки БПЛА пять человек погибли, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор.

Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

«Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах. Будем информировать», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек. Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии.

У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.